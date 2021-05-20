В США решили запретить признание суверенитета России над Крымом

Законопроект запрещает федеральным министерствам или агентствам предпринимать какие-либо действия или оказывать поддержку, которая означает или подразумевает признание суверенитета России над Крымом, воздушным пространством над его территорией или его территориальными водами.

Документ в феврале внес на рассмотрение комитета демократ от штата Вирджиния Геральд Коннолли, он получил название «Закон о непризнании аннексии Крыма».

Как сообщил автор законопроекта, перед слушаниями он провел телефонный разговор с представителем парламентского большинства Украины, который призвал комитет палаты к скорейшим действиям по так называемому «Закону о непризнании аннексии Крыма».

В ходе слушаний представитель штата Техас предложил дополнить законопроект требованием о введении санкций против трубопровода «Северный поток-2», однако затем отозвал его по просьбе автора законопроекта.

Ранее в Крыму предложили Соединенным Штатам вернуть России Аляску. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в комментариях под публикацией Госдепа США в Facebook с требованием «вернуть Крым» призвал Вашингтон для начала отдать России Аляску.