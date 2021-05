«Цифровые рабы». Дуров высказался о владельцах iPhone

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что компания Apple ограничивает владельцев iPhone в выборе сервисов и приложений, чем превращает их в своих рабов. Об этом миллиардер из России написал в своём Telegram-канале. По словам Дурова, каждый раз, когда ему приходится использовать iPhone для проверки работы Telegram, он чувствует себя так, словно живёт в Средневековье. Бизнесмен заявил, что дисплеи смартфонов от Apple c частотой 60 Гц не могут конкурировать с 120-герцевыми экранами современных Android-телефонов, которые поддерживают более плавную анимацию. «Но худшее в устройствах Apple — не громоздкость или устаревшее "железо". Владельцы iPhone становятся цифровыми рабами Apple — им разрешено использовать только те приложения, которые компания позволяет им устанавливать через App Store. Создавать резервные копии своих данных им дозволено исключительно с помощью iCloud от Apple», — написал Дуров. Также предприниматель обратил внимание на статью газеты The New York Times, в которой утверждалось, что Apple передаёт сведения о своих китайских пользователях властям КНР, а также послушно удаляет весь контент, неугодный руководству страны. По словам Дурова, в этом нет ничего удивительного, так как крупные технологические компании «часто предпочитают прибыль свободе». «Не приходится удивляться тому, что Коммунистическая партия Китая так ценит тоталитарный подход Apple. Ведь благодаря компании она теперь имеет полный контроль над приложениями и данными всех своих граждан, которые пользуются iPhone», — добавил создатель Telegram. Дуров против Apple Дуров и раньше резко высказывался о продукции и политике Apple. В июле 2020 года его возмущение вызвали высокие комиссии под 30%, которые вынуждены были платить разработчики приложений с любых пользовательских платежей в обмен на размещение в магазинах AppStore и Google Play. Apple и другие техногиганты, говорил основатель Telegram, пользуются своим положением монополистов и собирают «налог со всего человечества», уничтожая перспективные стартапы. Впоследствии Apple решила с 1 января 2021 года снизить комиссию с 30% до 15%, но только для небольших разработчиков мобильных приложений. В ноябре Дуров снова кинул камень в огород компании из Купертино. Тогда досталось новому iPhone 12, представленному на рынке в октябре 2020-го. Миллиардер купил его, изучил и признал негодным. «Только что попробовал iPhone 12 Pro — какая невероятно громоздкая и неуклюжая железяка», — говорил предприниматель. В январе текущего года Дуров предупредил своих подписчиков об опасности использования устройств Apple. Он посоветовал переходить с платформы iOS на Android, если пользователи хотят сохранить доступ к свободному потоку информации без корпоративной цензуры. Фото: Hubert Burda Media, Flickr , CC BY-SA 2.0 Главные новости бизнеса, экономики и финансов — у нас в фейсбуке .