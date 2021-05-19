Умерла актриса и радиоведущая Галина Новожилова

Заслуженная артистка РСФСР, актриса и радиоведущая Галина Новожилова ушла из жизни в возрасте 98 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Российского академического молодежного театра (РАМТ).

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

«Галина Григорьевна умерла, это подтвердил ее сын» — рассказала собеседница агентства.

Причина смерти пока не называется. О месте и дате прощания с артисткой будет объявлено позже.

Актриса родилась 28 ноября 1922 года. В 1943 году после окончания Московской театральной студии она пришла в Центральный детский театр (нынешний РАМТ) и сразу стала ведущей актрисой. Новожилова служила в нем до 2003 года, за это время она сыграла более 60 ролей.