Путин одобрил предложение Турчака о переносе переписи населения на октябрь

Президент РФ Владимир Путин
одобрил предложение партии "Единая Россия"
о переносе переписи населения в стране на октябрь. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. С соответствующим предложением в среду, 19 мая, выступил вице-спикер Совета Федерации
, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак
. Он указал, что эта инициатива связана со стартом предвыборной кампании. Как пояснил представитель партии, если переписчики и агитаторы одновременно начнут ходить по домам, это вызовет у людей "ненужное напряжение" и "раздражение". "Президент согласился с инициативой ЕР, которая была озвучена Турчаком о переносе переписи населения на октябрь", - сказал Песков. Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но в июне правительство постановило перенести ее на апрель 2021 года. В начале этого года стало известно о том, что перепись решили перенести с апреля на сентябрь 2021 года, так как к этому сроку ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране. Ранее стало известно, что последняя перепись населения в России выявила "замужних" больше, чем "женатых".