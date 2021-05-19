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Путин одобрил предложение Турчака о переносе переписи населения на октябрь

Газета.Ru
57 минут назад
Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение партии "Единая Россия" о переносе переписи населения в стране на октябрь. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. С соответствующим предложением в среду, 19 мая, выступил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак. Он указал, что эта инициатива связана со стартом предвыборной кампании. Как пояснил представитель партии, если переписчики и агитаторы одновременно начнут ходить по домам, это вызовет у людей "ненужное напряжение" и "раздражение". "Президент согласился с инициативой ЕР, которая была озвучена Турчаком о переносе переписи населения на октябрь", - сказал Песков. Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но в июне правительство постановило перенести ее на апрель 2021 года. В начале этого года стало известно о том, что перепись решили перенести с апреля на сентябрь 2021 года, так как к этому сроку ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране. Ранее стало известно, что последняя перепись населения в России выявила "замужних" больше, чем "женатых".
Путин одобрил предложение Турчака о переносе переписи населения на октябрь
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Андрей Турчак,Владимир Путин,Единая Россия,Совет Федерации,
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