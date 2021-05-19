В крушении Як-130 в Белоруссии погибли два летчика

Отмечается, что оба летчика погибли. Полет проводили командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Андрей Владимирович Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й шаб лейтенант Никита Борисович Кукаренко.