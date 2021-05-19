В крушении Як-130 в Белоруссии погибли два летчика

«Под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
«Министерство обороны скорбит вместе с родными и близкими летчиков. Семьям погибших будет оказана помощь», – заключило ведомство.