В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Госдума приняла закон об ответственности за разглашение данных силовиков

Газета.Ru
5 часов назад
Государственная Дума в третьем окончательном чтении приняла закон об ужесточении ответственности за разглашение сведений о налоговой, коммерческой и финансовой тайне сотрудников правоохранительных органов, сообщает "Интерфакс". Согласно законопроекту, уголовная ответственность будет угрожать должностным лицам, которые имеют доступ к сведениям о мерах безопасности, применяемых к правоохранителям, сотрудникам контролирующих органов и их близким. Изменения коснулись мотивации разглашения подобных сведений - ранее уголовная ответственность наступала в случае, если разглашение тайны было сделано с целью воспрепятствовать служебной деятельности. В законе отмечается, что теперь к ответственности будут привлекать независимо от мотивов. Также было изменено наказание - ограничение свободы на срок до двух лет и обязательные работы на срок до 480 часов. Ранее за разглашение тайн был предусмотрен штраф в размере 200 тыс рублей и арест сроком на 4 месяца. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о государственной защите силовиков.
Госдума приняла закон об ответственности за разглашение данных силовиков
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Владимир Путин,Госдума,МВД,Интерфакс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители