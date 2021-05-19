Госдума приняла закон об ответственности за разглашение данных силовиков

Государственная Дума
в третьем окончательном чтении приняла закон об ужесточении ответственности за разглашение сведений о налоговой, коммерческой и финансовой тайне сотрудников правоохранительных органов
, сообщает "Интерфакс". Согласно законопроекту, уголовная ответственность будет угрожать должностным лицам, которые имеют доступ к сведениям о мерах безопасности, применяемых к правоохранителям, сотрудникам контролирующих органов и их близким. Изменения коснулись мотивации разглашения подобных сведений - ранее уголовная ответственность наступала в случае, если разглашение тайны было сделано с целью воспрепятствовать служебной деятельности. В законе отмечается, что теперь к ответственности будут привлекать независимо от мотивов. Также было изменено наказание - ограничение свободы на срок до двух лет и обязательные работы на срок до 480 часов. Ранее за разглашение тайн был предусмотрен штраф в размере 200 тыс рублей и арест сроком на 4 месяца. Ранее президент России Владимир Путин
подписал закон о государственной защите силовиков.