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Россия будет дополнять список недружественных стран за необоснованную высылку дипломатов

Газета.Ru
2 часа назад
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков заявил, что за необоснованную высылку российских дипломатов и бездоказательные обвинения партнеры по политическому процессу будут считаться недружественными странами, сообщает "Интерфакс". "Если кто-то пытается игнорировать наши национальные интересы, бездоказательно обвиняет нас в чем-то, высылает наших послов - такие страны будут считаться недружественными государствами, и мы будем отвечать на подобные действия, тем самым обеспечивая безопасность России", - заявил Вахруков. В апреле власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Высылаемые якобы были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием — были причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. Москва отвергла обвинения, а в качестве ответной меры МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. 14 мая правительство России утвердило перечень недружественных государств, на данный момент в нем числятся только Чехия и Соединенные Штаты. В МИД Чехии в свою очередь заявили, что решение Москвы включить республику в список недружественных стран рассматривается "как еще один шаг к обострению отношений" не только с Прагой, но и с Евросоюзом и его сторонниками. Ранее глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предупредил Запад о ненависти со стороны россиян.
Россия будет дополнять список недружественных стран за необоснованную высылку дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Другое,Сергей Вахруков,Сергей Нарышкин,Совет безопасности РФ,МИД,Правительство РФ,ЕС,Интерфакс,Россия,
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