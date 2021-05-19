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AP: военная операция Израиля может завершиться в течение нескольких дней

Газета.Ru
4 часа назад
Президент США Джозеф Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху остановить военную операцию в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на источник. "Представители израильской стороны указывали на то, что есть вероятность прекращения их военной кампании в течение нескольких дней", - говорится в сообщении. Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей. По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек. Ранее президент России Владимир Путин призвал Израиль и Палестину прекратить вооруженный конфликт.
AP: военная операция Израиля может завершиться в течение нескольких дней
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Джозеф Байден,Биньямин Нетаньяху,Владимир Путин,Израиль,Соединенные Штаты,
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