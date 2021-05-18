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Появилось видео с места ликвидации малосердобинского стрелка

Юрий Столбов
1 час назад
Появилось видео с места, где был обезврежен мужчина, подозреваемый в совершении тройного убийства в Малосердобинском районе Пензенской области.
Мужчина начал стрелять в росгвардейцев и был уничтожен ответным огнем.
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