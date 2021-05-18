Байден с женой заработали за год в 3 раза меньше вице-президента и её мужа

Доходы президента США Джо Байдена
и его супруги Джилл оказались почти втрое меньше заработка вице-президента США Камалы Харрис и её мужа Дугласа Эмхоффа. Из-за высокого дохода налоговая ставка для Харрис была гораздо выше. Налоговые декларации американского лидера и вице-президента США опубликовала пресс-служба Белого дома
. Согласно документам, Джо и Джилл Байден заработали в 2020 году $607 336. Это существенно меньше показателя за 2019-й, отметил телеканал CNBC. Тогда Байдены заработали $944 737 и уплатили $299 346 налогов по ставке 31%. В 2020 году президент и первая леди уплатили $157 414 в виде федеральных налогов, ставка для них составила 25,9%. Помимо этого, чета Байден направила $30 704 (5,1% от их общего дохода) на благотворительность. Для средств, направленных на эти цели, в США предусмотрены налоговые вычеты. В частности, $10 000 досталось фонду помощи детям имени их умершего сына Бо Байдена. Вице-президент Камала Харрис и её супруг Дуглас Эмхофф заработали за минувший год $1,695 млн и уплатили $621 893 в виде федеральных налогов. Для них ставка составила уже 36,7%. Пара направила на благотворительность $27 000. Муж Камалы Харрис Дуглас Эмхофф ранее работал партнёром юридической фирмы DLA Piper. В августе 2020 года, на фоне предвыборной кампании, он объявил, что уходит в отпуск. Доход Байденов снижается из года в год. В 2017 году они заработали свыше $11 млн, а в 2018-м — $4,5 млн. Значительную часть этих сумм обеспечивали написанные книги. В 2021 году Джо Байден заработает на президентском посту $400 000. Помимо этого, доход главе государства принесут роялти за книги и проценты по вкладам. Предшественник Байдена на посту американского президента Дональд Трамп
неоднократно отказывался публиковать сведения о доходах и уплаченных налогах под разными предлогами. При обнародовании декларации Байден заявил, что «продолжает почти непрерывную традицию», явно намекнув на Трампа. Летом 2020 года Бюро по вопросам этики при правительстве США опубликовало сведения о доходах Трампа за 2019 год, которые составили $446 млн. Доход политика в 2018-м оказался скромнее : $421 млн. В 2017 году, по оценке Bloomberg, Трамп заработал по меньшей мере $452 млн. Многомиллионные доходы Трампу принесли отели, курорты, поля для гольфа, телепрограммы и книги. В 2020 году политика обвинили в неуплате налогов за десять лет. Фото: Flickr , CC BY-SA 2.0 Главные новости бизнеса, экономики и финансов — на нашей страничке во «ВКонтакте» .