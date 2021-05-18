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В России подорожали четыре модели Hyundai

Quto.ru
1 час назад
Компания Hyundai увеличила стоимость четырех моделей, представленных на российском рынке. Корректировка прайс-листов затронула Elantra, Sonata, Palisade и Santa Fe. Их цены выросли на 0,8-3% или 15-100 тысяч рублей.
Наименьшую прибавку получил седан Elantra, сообщает «Цена Авто». Он подорожал на 15 тысяч рублей (0,8-1,1%) и теперь предлагается по цене от 1 404 000 до 1 810 000 рублей. Седан Sonata прибавил в два раза больше – 30 тысяч рублей или 1,3-1,8%. Его новая стоимость варьируется от 1 739 000 до 2 369 000 рублей.
Цены кроссоверов изменились сильнее: за Santa Fe теперь просят на 50-60 тысяч рублей больше (1,8-2,1%) в зависимости от выбранной комплектации. Новая цена стартует с 2 529 000 и доходит до 3 479 000 рублей. Наконец, сильнее всего подорожал флагманский Palisade. Его цена выросла разом на 100 тысяч рублей (2,5-3%) и теперь составляет от 3 449 000 до 4 129 000 рублей.
Другие модели марки – Solaris, Creta, Tucson и H-1 – пока сохраняют прежнюю стоимость.
Другое,Hyundai,Россия,
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