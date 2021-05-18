«Аэрофлот» прекратил продажи билетов в Турцию до конца июня

«Аэрофлот» прекратил продажи билетов в Турцию до 30 июня и отменил все рейсы в этом направлении. Несмотря на то что власти официально не сообщали о продлении запрета на авиасообщение с Турцией, такое решение перевозчика стало спусковым крючком для новой волны слухов среди путешественников.

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Об отмене «Аэрофлотом» всех июньских рейсов в Турцию, кроме разрешённых оперштабом по борьбе с коронавирусом двух в неделю, сообщил ТАСС. Официальный представитель авиакомпании Михаил Демин пояснил, что такое решение перевозчик принял, «чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами».

«Планирование путешествий — это всегда планирование на недели, иногда на месяцы вперёд. Мы, как и другие перевозчики, находимся в ожидании решения штаба правительства», — заявил Демин.

Представитель «Аэрофлота» подчеркнул, что, как только соответствующие решения будут озвучены, компания готова пересмотреть расписание рейсов, быстро увеличить их количество и открыть продажи.

Регулярное и чартерное сообщение России и Турции закрыли с 15 апреля до 1 июня в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. Такое же решение российские власти приняли в отношении Танзании.

17 мая сразу несколько российских СМИ сообщили, что приостановка авиасообщения с Турцией будет продлена до 1 июля. Издания ссылались на источник в туристической отрасли и письмо для агентов «Аэрофлота». Однако оперштаб опроверг эту информацию, заявив, что таких планов пока нет. Ранее стало известно , что российские специалисты отправятся в Турцию, чтобы проверить эпидемиологическую обстановку на курортах и оценить риски и перспективы возобновления рейсов.

Пока отечественные авиаперевозчики находятся в состоянии неопределённости. Аналогичный запрет на воздушное сообщение с Великобританией, введённый в конце 2020 года на фоне быстрого распространения нового, более заразного штамма коронавируса, продлевался несколько раз.