Ларс фон Триер начал съемки третьего сезона «Королевства»

Датский режиссер Ларс фон Триер начал съемки третьего сезона сериала «Королевство», передает The Hollywood Reporter.

Ранее персонаж Гиты Нербю управляла клиникой, теперь она станет одной из пациенток.

Первый сезон сериала «Королевство» о больнице, в которой происходят мистические события, вышел в 1994 году. Премьера второго состоялась в 1997 году.

Как сообщалось в декабре 2020 года, третий сезон «Королевства» должен выйти в 2022 году, в нем запланировано пять эпизодов.