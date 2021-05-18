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Ларс фон Триер начал съемки третьего сезона «Королевства»

Газета.Ru
3 часа назад
Датский режиссер Ларс фон Триер начал съемки третьего сезона сериала «Королевство», передает The Hollywood Reporter.
К своим ролям вернутся Гита Нербю, Петер Мюгинд, Серен Пильмарк. К актерскому составу присоединятся Николас Бро, сыгравший у Ларса фон Триера в «Нимфоманке», и Бодиль Йергенсен, которая также снималась у режиссера в картине «Идиоты»
Ранее персонаж Гиты Нербю управляла клиникой, теперь она станет одной из пациенток.
Первый сезон сериала «Королевство» о больнице, в которой происходят мистические события, вышел в 1994 году. Премьера второго состоялась в 1997 году.
Как сообщалось в декабре 2020 года, третий сезон «Королевства» должен выйти в 2022 году, в нем запланировано пять эпизодов.
Последний фильм фон Триера, «Дом, который построил Джек», вышел в 2018 году.
Другое,Бодиль Йергенсен,Петер Мюгинд,Николас Бро,Ларс фон Триер,The Hollywood Reporter,
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