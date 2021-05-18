Российская молодежь рассказала о работе мечты

Молодые россияне в возрасте 18-22 лет чаще всего (15%) указывают госслужбу как желаемое место будущей работы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на отчет исследовательского центра сервиса Зарплата.ру. На второй позиции по популярности оказалась профессия врача (12%), далее следуют IT-специалист (9%), педагог (8%), юрист (6%). Кроме того, 16% респондентов отдали предпочтение предпринимательской деятельности. При выборе будущей работы молодые люди в первую очередь обращают внимание на высокий уровень дохода – об этом сказали 59% опрошенных. Соответствующий опрос проводился среди выпускников в период 10 - 14 мая во всех регионах России, в нем приняли участие 2,2 тыс. человек. В отчете также приведены пожелания выпускников вузов и ссузов. Так, 43% респондентов намерены работать по специальности, 36% в этом не уверены, 9% не хотят связывать свою карьеру с полученной профессией. Остальные 12% выпускников жалеют о своем выборе и не намерены развиваться в этой сфере. Сразу после окончания учебного заведения 51% выпускников хотели бы зарабатывать по меньше мере 40 тыс. руб. в месяц, 14% рассчитывают получать сразу не менее 60 тыс. руб. Ранее сообщалось, что россияне предпочитают фрилансу постоянную работу.