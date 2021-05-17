Мужчина напал с ножом на прохожих в Екатеринбурге

Полицейские оцепили сквер у железнодорожного вокзала, расположенного в Екатеринбурге . По предварительным данным, мужчина напал на людей с ножом, передает издание Е1.RU.

Одним из погибших является мужчина, нападавший с холодным оружием. При этом точное число жертв в настоящий момент неизвестно.

По некоторым сведениям, подозреваемого задерживала Росгвардия

Как уточнили в Следственном комитете , конфликт случился в результате употребления алкоголя.

«В следственный отдел по Железнодорожному району города Екатеринбург СК России по Свердловской области поступила информация о том, что в парке возле Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге на почве распития спиртного произошел конфликт...» — пояснили в региональном ведомстве.

Детали происшествия сейчас выясняются.

Ранее в Пензе школьница ранила ножом одноклассника. Как сообщили в СК, пострадавший уже доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь.