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Мужчина напал с ножом на прохожих в Екатеринбурге

Газета.Ru
1 час назад
Полицейские оцепили сквер у железнодорожного вокзала, расположенного в Екатеринбурге. По предварительным данным, мужчина напал на людей с ножом, передает издание Е1.RU.
Одним из погибших является мужчина, нападавший с холодным оружием. При этом точное число жертв в настоящий момент неизвестно.
По некоторым сведениям, подозреваемого задерживала Росгвардия.
Как уточнили в Следственном комитете, конфликт случился в результате употребления алкоголя.
«В следственный отдел по Железнодорожному району города Екатеринбург СК России по Свердловской области поступила информация о том, что в парке возле Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге на почве распития спиртного произошел конфликт...» — пояснили в региональном ведомстве.
Детали происшествия сейчас выясняются.
Ранее в Пензе школьница ранила ножом одноклассника. Как сообщили в СК, пострадавший уже доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
"Там лежит как минимум три тела. По оперативной информации, один из погибших — мужчина, который с ножом нападал на прохожих. Собираем всю информацию в режиме онлайн."
Другое,Росгвардия,СКР,Екатеринбург,
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