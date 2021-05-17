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ФАС согласовала предельную отпускную цену на "Спутник Лайт"

Газета.Ru
2 часа назад
Федеральная антимонопольная служба России согласовала предельную отпускную цену на однодозную вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт". Об этом сообщается на сайте ФАС. Отмечается, что цена препарата составит 342,36 рублей без НДС за дозу. После регистрации цены вакцина поступит в гражданский оборот, отметили в службе. "Спутник Лайт" является аналогом первого компонента "Гам-КОВИД-Вак". Это четвертая по счету российская вакцина, предназначенная для профилактики COVID-19. Сейчас в Российской Федерации для вакцинации доступны три двухкомпонентные вакцины, предельные цены на которые ранее были согласованы ФАС - "Спутник V" (866, 81 рублей), "ЭпиВакКорона" (842,02 рублей) и "КовиВак" (866 рублей). Все эти вакцины входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Ранее стало известно, что в Венесуэле одобрили применение вакцины "Спутник Лайт".
ФАС согласовала предельную отпускную цену на "Спутник Лайт"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Другое,ФАС,Россия,
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