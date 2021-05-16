В Кремле ответили на просьбу экс-советницы Рейгана о гражданстве РФ

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Он подчеркнул, что для получения гражданства Масси необходимо пройти ряд процедур.

«На этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Масси в эфире телеканала НТВ попросила предоставить ей российское гражданство. По ее словам, ей необходимо оставаться России, чтобы продолжить свою работу над сближением российского и американского народов.