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В России запустят единую платформу управления данными

Газета.Ru
4 часа назад
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил положение о создании Единой информационной платформы национальной системы управления данными, сообщается на сайте кабмина.
В России запустят единую платформу управления данными
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Основная задача платформы — улучшить качество и доступность государственных и муниципальных услуг для граждан. Отмечается, что система объединит данные Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Госреестра транспортных средств и Пенсионного фонда.
Пресс-служба ведомства отмечает, что в настоящее время сведения, содержащиеся на вышеперечисленных ресурсах, рассредоточены и обновляются недостаточно быстро, а права доступа к информации не объединены общими правилами. Запуск новой платформы ускорит обмен данными между госструктурами и процесс оказания тех или иных услуг для граждан станет быстрее.
Система будет запущена до конца 2021 года, ее оператором назначено Минцифры.
Ранее сообщалось, что в России появится платформа для автоматического предоставления соцподдержки.
Другое,Михаил Мишустин,Россия,
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