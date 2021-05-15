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Климкина напугали слова Путина про Украину

Газета.Ru
1 час назад
Бывшего украинского министра иностранных дел Павла Климкина встревожили слова российского президента Владимира Путина о том, что Украину пытаются превратить в антипод России. По мнению Климкина, российский лидер говорит об Украине "как о постоянном источнике проблем для России". "Слова Путина о нас как об "анти-России" не стоит недооценивать Такой лексикой он еще не пользовался. Ответ Кремля будет ассиметричным и очень жестким", – поделился политик своими опасениями на странице в Facebook. Ранее Путин выразил сожаление из-за того, что Украину "медленно, но верно превращают в какой-то антипод России" и в площадку, с территории которой будут постоянно поступать новости, требующие особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности России. Он также отметил, что на Украине сейчас "происходит совершенно очевидно зачистка политического поля", и Россия вынуждена реагировать на действия украинских властей.
Климкина напугали слова Путина про Украину
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Павел Климкин,Владимир Путин,Россия,Украина,
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