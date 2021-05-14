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В США предложили "дать отпор" России в Грузии и на Кавказе

Газета.Ru
1 час назад
Экс-советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США следует «дать отпор» России в Абхазии и Южной Осетии. Об этом он пишет в колонке National Review.
В США предложили "дать отпор" России в Грузии и на Кавказе
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Болтон считает, что после распада СССР Организации Варшавского договора расширение Североатлантического альянса окончательно не завершилось, так как шесть государств Восточной Европы и Кавказа остались в «серой зоне» между Россией и новыми границами НАТО.
Он предложил убрать это пространство, присоединив эти страны к Западу. Болтон отмечает, что Украина и Грузия в этом смысле являются стратегически более важными для США.
«В Грузии пора дать отпор российскому присутствию в Абхазии и Южной Осетии», — пишет Болтон.
Экс-советник считает, что эти действия позволят воссоздать ситуацию, существовавшую до апреля 2008 года, когда членство Украины и Грузии в НАТО серьезно рассматривалось и считалось возможным.
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