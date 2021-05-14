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Власти России намерены отложить запрет на наем россиян в посольство США

Газета.Ru
4 часа назад
Власти России проинформировали посольство США в Москве о планах отложить запрет на наем российских граждан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление американской дипмиссии.
Власти России намерены отложить запрет на наем россиян в посольство США
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В диппредставительстве также сообщили, что на месяц продлевают оказание ряда постоянных консульских услуг для граждан США, проживающих на территории России, включая перевыпуск паспортов, выдачу свидетельств о рождении.
Ранее правительство США приняло решение о том, что американское посольство в Москве сократит объем консульских услуг, в частности полностью прекратит обработку запросов на выдачу неиммиграционных виз, кроме чрезвычайных случаев.
До этого Россия направила США ноту об изменении порядка поездок по РФ.
15 апреля Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Данные санкции были введены против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в американские выборы.
16 апреля Россия объявила ответные меры. Послу США было рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации. Кроме того, Москва запретила въезд в страну восьми действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса.
Другое,Москва,Россия,Соединенные Штаты,
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