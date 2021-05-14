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Загитова и Медведева не вошли в состав сборной России на олимпийский сезон

Газета.Ru
2 часа назад
Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не вошли в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22, сообщает "Российская газета". Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. Резерв: Алена Косторная, Елизавета Нугуманова. Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Евгений Семененко. Резерв: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян. Пары: Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Александра Бойкова/ Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова / Владимир Морозов. Танцы на льду: Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро. В предстоящем сезоне будут разыграны путевки на зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Ранее тренер оценил шансы Загитовой и Медведевой вернуться на конкурентный уровень.
Загитова и Медведева не вошли в состав сборной России на олимпийский сезон
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Александр Галлямов,Камила Валиева,Алена Косторная,Макар Игнатов,Александра Трусова,Петр Гуменник,Александра Бойкова,Евгений Семененко,Виктория Синицина,Елизавета Нугуманова,Алина Загитова,Дмитрий Алиев,Никита Кацалапов,Елизавета Туктамышева,Михаил Коляда,Иван Букин,Александра Степанова,Джонатан Гурейро,Евгения Медведева,Артур Даниелян,Александр Самарин,Анастасия Мишина,Дмитрий Козловский,Евгения Тарасова,Анна Щербакова,Владимир Морозов,СБОРНАЯ РОССИИ,"Российская газета",
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