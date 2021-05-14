Загитова и Медведева не вошли в состав сборной России на олимпийский сезон

Олимпийская чемпионка Алина Загитова
и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева
не вошли в состав сборной России
по фигурному катанию на сезон-2021/22, сообщает "Российская газета". Женщины: Камила Валиева
, Александра Трусова
, Елизавета Туктамышева
, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова
. Резерв: Алена Косторная
, Елизавета Нугуманова
. Мужчины: Макар Игнатов
, Михаил Коляда
, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин
, Евгений Семененко
. Резерв: Дмитрий Алиев
, Петр Гуменник
, Артур Даниелян
. Пары: Анастасия Мишина
/ Александр Галлямов
, Александра Бойкова
/ Дмитрий Козловский
, Евгения Тарасова
/ Владимир Морозов
. Танцы на льду: Виктория Синицина
/ Никита Кацалапов
, Александра Степанова
/ Иван Букин
, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро
. В предстоящем сезоне будут разыграны путевки на зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Ранее тренер оценил шансы Загитовой и Медведевой вернуться на конкурентный уровень.