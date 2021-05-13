ВСУ обстреляли минами окраину Донецка

В апреле президент Украины Владимир Зеленский призвал внести
изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин
заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского об изменении минского формата – это инсинуации ради пиара
, ни одна из сторон идею не поддерживает. Тем временем Пасечник отметил, что включение в нормандский формат новых игроков, в том числе США, не даст положительного результата.