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ВСУ обстреляли минами окраину Донецка

Деловая газета "Взгляд"
3 часа назад
Украинские силовики выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров по окраине Донецка, в направлении населенного пункта Веселое, сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«В 18.45 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Веселое – окраины Донецка. Выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров», – цитирует РИА «Новости» представителя ведомства.
Глава ЛНР пригрозил дать Украине «неожиданный» отпор.
Ранее представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что боевики 14-й бригады ВСУ установили 80 противотанковых мин возле населенного пункта Орехово, а также 20 противопехотных мин на окраине поселка Трехизбенка.
В апреле президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского об изменении минского формата – это инсинуации ради пиара, ни одна из сторон идею не поддерживает. Тем временем Пасечник отметил, что включение в нормандский формат новых игроков, в том числе США, не даст положительного результата.
Другое,Яков Осадчий,Денис Пушилин,Владимир Зеленский,РИА Новости,Донецк,Украина,
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