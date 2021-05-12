WhatsApp будет шифровать персональные данные

Ещё в марте в приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. Тех, кто с ними не согласится, ограничат в доступе. Как говорится в сообщении на сайте техподдержки, обновлённые положения политики WhatsApp необходимо принять до 15 мая 2021 года. В них сказано, что руководство сервиса будет передавать данные о клиентах в компанию Facebook, хотя ранее обещало этого не делать.