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В США инфляция достигла максимума за 13 лет

Газета.Ru
1 час назад
За последние 12 месяцев индекс потребительских цен в США достиг 4,2%, что стало самым большим показателем с сентября 2008 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство труда страны.
За апрель потребительские цены выросли на 0,8% по сравнению с мартом, в то время как эксперты ожидали роста на 0,2%. По их мнению, нынешний показатель связан с растущим спросом по мере ослабления распространения коронавируса.
Базовый индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители вырос на 0,9% по сравнению с мартом. Этот показатель является самым высоким с 1982 года. Цены на бензин, с другой стороны, упали впервые почти за год.
Также в США был зафиксирован резкий рост цен на автомобили, транспортные услуги и проживание в гостиницах по мере возобновления работы предприятий, наиболее пострадавших от последствий пандемии.
Уточняется, что темпы роста инфляции резко увеличились после нескольких лет пребывания на необычно низком уровне, в основном благодаря восстановлению американской экономики. Эксперты связывают данную ситуацию с тем, что предприятия не могут угнаться за спросом.
Согласно заявлению Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, нынешний рост инфляции носит временный характер.
Другое,ФРС,Соединенные Штаты,
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