Опубликована деловая программа ПМЭФ-2021

На сайте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) появилась программа мероприятия. Форум состоится с 2 по 5 мая в Санкт-Петербурге
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Как сообщил организатор форма «Росконгресс», главная тема ПМЭФ-2021 будет называться «Снова вместе. Экономика новой реальности». Все сессии мероприятия пройдут в рамках четырёх треков:
- «Объединяя усилия во имя развития»;
- «Национальные цели развития: от задач к результатам»;
- «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы»;
- «Технологии, расширяющие горизонты».
Первый трек будет посвящён вопросам сотрудничества на международной арене и развитию инвестиционных проектов. Как отметил советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков
, тема инвестиционных проектов станет одной из самых главных на форуме.
«С целью обеспечения роста инвестиций в приоритетные отрасли в России реализуется проект "Фабрика проектного финансирования". В мае этого года правительство Российской Федерации приняло решения, которые позволят расширить круг потенциальных инвесторов», — отметил он.
Трек «Национальные цели развития: от задач к результатам» охватит широкий круг вопросов развития российской экономики и её изменений в новых условиях. В программу включены сессии:
- «Российская экономика: от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала развития экономики»;
- «Формирование экономики замкнутого цикла в России. Как экологическая повестка изменит производство и потребление?»;
- «Системообразующие отрасли: инвестиционная привлекательность и экспортный потенциал»;
- «Достижение национальной цели 78+: ответ на вызовы пандемии» и другие.
В ходе трека «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы» участники форума обсудят вопросы взаимодействия государства, бизнеса и некоммерческих организаций в решении социокультурных задач. Также они поднимут тему развития творческих отраслей. Роли женщин в бизнесе посвятят отдельное мероприятие под названием «Женщины в креативных индустриях».
Сессии трека «Технологии, расширяющие горизонты» охватят вопросы развития технологий в медицине, электронной торговли, применения искусственного интеллекта в бизнесе, искусстве, кибербезопасности.
Петербургский международный экономический форум пройдёт с 2 по 5 июня на территории выставочного центра «Экспофорум» в Петербурге. Мероприятие ежегодно проводится с 1997 года, его организатором выступает фонд «Росконгресс». В допандемийное время количество участников форума каждый год превышало 10 000 человек из 120 стран мира. В 2021 году в связи с пандемией число участников ПМЭФ решили сократить вдвое, большинство из них прибудут из России.