Опубликована деловая программа ПМЭФ-2021

В ходе трека «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы» участники форума обсудят вопросы взаимодействия государства, бизнеса и некоммерческих организаций в решении социокультурных задач. Также они поднимут тему развития творческих отраслей. Роли женщин в бизнесе посвятят отдельное мероприятие под названием «Женщины в креативных индустриях».

Петербургский международный экономический форум пройдёт с 2 по 5 июня на территории выставочного центра «Экспофорум» в Петербурге. Мероприятие ежегодно проводится с 1997 года, его организатором выступает фонд «Росконгресс». В допандемийное время количество участников форума каждый год превышало 10 000 человек из 120 стран мира. В 2021 году в связи с пандемией число участников ПМЭФ решили сократить вдвое, большинство из них прибудут из России.