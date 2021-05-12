Суд оштрафовал Telegram на 5 млн рублей из-за запрещенного контента

Мировой судебный участок Таганского района Москвы
оштрафовал мессенджер Telegram на сумму в 5 млн рублей за отказ удалить информацию о призывах к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях в Москве. Об этом сообщает ТАСС. "Суд признал Telegram виновным по второму протоколу, составленному по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ
(неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в 2,5 млн рублей. Общая сумма штрафа по двум протоколам составляет 5 млн рублей", — говорится в сообщении. Ранее в социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджер Telegram и видеохостинг YouTube были направлены протоколы Роскомнадзора
об административном правонарушении за вовлечение детей в несанкционированные протестные акции. До этого министерство внутренних дел России
вновь призывало жителей страны не участвовать в несанкционированных акциях 31 января.