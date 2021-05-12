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Путин подтвердил Эрдогану готовность России отправить в Турцию "Спутник V"

Газета.Ru
6 часов назад
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность российского государства обеспечить поставки в Турцию вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Ранее администрация турецкого лидера сообщила, что Эрдоган и Путин в ходе телефонного разговора обсудили вопрос поставки вакцины "Спутник V" в республику. "Продолжено обсуждение текущего состояния и перспектив сотрудничества в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны обеспечить поставки в Турцию вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении. Отмечается, что в скором времени в Москву пребудет турецкая делегация для обсуждения этого вопроса. По данным службы, стороны также договорились о продолжении регулярного двустороннего диалога на различных уровнях.
Путин подтвердил Эрдогану готовность России отправить в Турцию "Спутник V"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Россия,Турция,
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