Аршавин: «Зенит» категорически против Суперлиги

«Зенит» категорически против Суперлиги, высказывания всего нашего футбольного бомонда были такими. Почему это плохая идея? Футбол выигрывает от того, что все игроки и клубы подчинены двум органам: ФИФА и УЕФА . Все очень четко, один календарь, структура. С такой же проблемой столкнулся баскетбол. Я думаю, что футбол так или иначе придет к подобной системе, но она должна быть подчинена или УЕФА, или ФИФА. Решение больших клубов было основано на желании больше зарабатывать, финансовые интересы пересеклись со спортом, и я, конечно, рад, что спорт выиграл в этом поединке. Но раз запрос пошел — это сигнал о том, что что-то надо менять», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

О присоединении к Суперлиге официально объявили английские « Манчестер Юнайтед », «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал» , «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов АПЛ, а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

На сегодняшний день только «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан» не объявили об отказе от Суперлиги.

После изначального отказа от участия в турнире французского «ПСЖ», германских «Баварии» и «Боруссии» Д, а также португальского «Порту», предполагалось, что «Зенит» могут пригласить стать одним из участников Суперлиги.