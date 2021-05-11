ООН призвала своих сотрудников вакцинироваться "Спутником V"

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал своих сотрудников вакцинироваться от коронавируса российским препаратом «Спутник V» в тех странах, где его применение одобрено медицинским регулятором, передает ТАСС.

«Мы призываем наших сотрудников, которые работают в тех странах, где прививают «Спутником», прививаться этой вакциной», — сказал он.

Глава организации отметил, что многие работники ООН уже привились «Спутником V», в том числе в России.

«И мы бы хотели иметь возможность самим использовать ее, но пока мы ждем ее одобрения Всемирной организацией здравоохранения », — добавил он.

Ранее сообщалось, что ВОЗ рассчитывает оценить безопасность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в конце июня или июле.