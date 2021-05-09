Полиция подтвердила пропажу главы минздрава Омской области

Полицейские подтвердили информацию, что пропал без вести глава министерства здравоохранения Омской области Александр Мураховский
. О поисках мужчины сообщается на сайте МВД России по региону. "8 мая в УМВД России
по Омской области поступило сообщение о том, что в деревне Поспелово Большеуковского района с охотбазы на квадроцикле в лесной массив уехал житель Омска
, 1971 г.р. Около суток знакомые пропавшего предпринимали самостоятельные попытки найти мужчину, после чего сообщили о случившемся в полицию", - уточнили в ведомстве. Сейчас в поисках задействованы полицейские, сотрудники Росгвардии
, местные жители, а также охотинспекторы. На поиски влияют сложности, связанные с труднопроходимостью местности. Кроме того, скоро подключат к поискам дополнительные силы, в том числе работников МЧС
и волонтеров. Мураховский занял должность главы минздрава
в ноябре 2020 года. До этого он был главным врачом омской больницы скорой медицинской помощи N1. Накануне один собеседник местного издания подтвердил, что Мураховский уехал на охоту в Большеуковский район и перестал выходить на связь со второй половины дня 7 мая.