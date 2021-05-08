ФБР опубликовало материалы дела о смерти Курта Кобейна

Среди файлов отчета есть письма, в которых фанаты Кобейна требовали ФБР возобновить расследование гибели рок-музыканта, ссылаясь на телевизионные документальные фильмы, в которых подвергалась сомнению официальная версия о самоубийстве.

«С тех пор были обнаружены доказательства того, что он был убит и не покончил жизнь самоубийством, как первоначально предполагалось», — пишет автор одного из писем.

Курт Кобейн умер 8 апреля 1994 года, по официальной версии, которую критикуют за формально проведенный осмотр места происшествия, он ввел себе смертельную дозу героина и застрелился из дробовика.

«Миллионы фанатов по всему миру хотели бы, чтобы несоответствия, связанные со смертью, были устранены раз и навсегда. Прискорбно думать, что в Соединенных Штатах можно допустить такую несправедливость», — указано в другом письме.

Однако ФБР неизменно отвечало авторам писем, что расследование обстоятельств смерти Кобейна не входит в юрисдикцию Бюро.

«Мы ценим вашу обеспокоенность тем, что мистер Кобейн мог стать жертвой убийства. Однако большинство расследований убийств/смертей обычно подпадают под юрисдикцию властей штата и местных властей < > На основании предоставленной вами информации мы не можем выявить какие-либо нарушения федерального закона в рамках следственной юрисдикции ФБР», — указано в типовом ответе Бюро.