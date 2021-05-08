В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

ФБР опубликовало материалы дела о смерти Курта Кобейна

Газета.Ru
22 минуты назад
Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало десятистраничный отчет по материалам дела о смерти в 1994 году американского рок-музыканта Курта Кобейна, сообщает издание Deadline.
Среди файлов отчета есть письма, в которых фанаты Кобейна требовали ФБР возобновить расследование гибели рок-музыканта, ссылаясь на телевизионные документальные фильмы, в которых подвергалась сомнению официальная версия о самоубийстве.
«С тех пор были обнаружены доказательства того, что он был убит и не покончил жизнь самоубийством, как первоначально предполагалось», — пишет автор одного из писем.
Курт Кобейн умер 8 апреля 1994 года, по официальной версии, которую критикуют за формально проведенный осмотр места происшествия, он ввел себе смертельную дозу героина и застрелился из дробовика.
«Миллионы фанатов по всему миру хотели бы, чтобы несоответствия, связанные со смертью, были устранены раз и навсегда. Прискорбно думать, что в Соединенных Штатах можно допустить такую несправедливость», — указано в другом письме.
Однако ФБР неизменно отвечало авторам писем, что расследование обстоятельств смерти Кобейна не входит в юрисдикцию Бюро.
«Мы ценим вашу обеспокоенность тем, что мистер Кобейн мог стать жертвой убийства. Однако большинство расследований убийств/смертей обычно подпадают под юрисдикцию властей штата и местных властей < > На основании предоставленной вами информации мы не можем выявить какие-либо нарушения федерального закона в рамках следственной юрисдикции ФБР», — указано в типовом ответе Бюро.
Ранее стали известны детали смерти актера Владимира Качана.
Другое,Владимир Качан,Курт Кобейн,ФБР,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители