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Посол России в Германии спрогнозировал сроки завершения «Севпотока – 2»

Газета.Ru
3 часа назад
Посол России в Германии Нечаев выразил надежду на завершение строительства российского газопровода «Северный поток – 2» к выборам в немецкий бундестаг, которые состоятся 26 сентября. Об этом он заявил в интервью RND.
Посол России в Германии спрогнозировал сроки завершения «Севпотока – 2»
Фото: ТАССТАСС
«Очень надеюсь, что он (газопровод. – примечание «Газеты.Ru») будет готов к всеобщим выборам. Погода сейчас важна для завершения проекта», – рассказал дипломат.
По его словам, при хорошей погоде работа по строительству «Северного потока – 2» ведется быстрее, на данный момент осталось преодолеть около 100 км.
Кроме того, посол напомнил, что Россия и Германия ведут совместную работу по поставкам газа уже 50 лет, она не прекращалась даже в «худшие времена» холодной войны.
«Теперь возникает вопрос, хотим ли мы похоронить 10 млрд на дне океана. Решение должно быть принято в Европе», – заключил Нечаев.
Ранее координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству выступил за мораторий на «Северный поток — 2».
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.
Другое,ЕС,Газета.Ru,Россия,Германия,
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