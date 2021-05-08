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Роспотребнадзор проверит признанный в Европе опасным пищевой краситель

Газета.Ru
4 часа назад
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила специалистам ведомства проверить пищевые добавки с содержанием диоксида титана, которые были признаны опасными Европейским агентством по продовольственной безопасности (EFSA), сообщают "Известия". "Поручение дано в связи с публикацией на сайте Европейского агентства по продовольственной безопасности (EFSA) об опасениях о генотоксичности искусственного красителя Е171 (диоксид титана), применяемого в пищевой промышленности.Российские специалисты оценят возможные риски и необходимость гармонизации российских нормативных актов с Европейским законодательством", - указано в заявлении. Кроме того, Попова упомянула, что ранее Роспотребнадзор проводил исследование опасности Е171. "В 2019 году в Российской Федерации проводилась токсиколого-гигиеническая оценка диоксида титана в составе пищевой добавки Е171, возможные риски установлены только для диоксида титана в наноформе. В целях минимизации рисков при регистрации Е171 оценивался гранулометрический состав диоксида титана в части исключения наличия наночастиц", - сказано в заявлении ведомства. Ранее стало известно, что в России могут запретить использовать жидкости для электронных сигарет.
Роспотребнадзор проверит признанный в Европе опасным пищевой краситель
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Анна Попова,Роспотребнадзор,газета "Известия",
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