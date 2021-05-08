Манижа объяснила выбор костюма для «Евровидения»

Представляющая Россию на «Евровидении» певица Манижа объяснила свой выбор сценического костюма — красного рабочего комбинезона. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Это одежда рабочего класса. Я не хотела быть слишком красивой на сцене. Мой манифест — я хотела представлять героев рабочего класса, женщин рабочего класса, которые много работают для того, чтобы быть успешными», — рассказала она.

Всего у певицы заготовлены два образа. Первый наряд, в котором Манижа появится на сцене, сшит из лоскутов ткани, присланных со всех регионов России. Далее она продолжит выступление в ярко-красном комбинезоне.

Ранее сообщалось, что Манижа прилетела в Роттердам и провела первую репетицию конкурсного номера с песней Russian Woman.