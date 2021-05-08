Вертолет NASA впервые переместился на новое место на Марсе

Вертолет Ingenuity впервые прилетел на новое место на поверхности Марса, сообщает NASA
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Фото: NASA/JPL-CaltechNASA/JPL-Caltech
Полет начался в 15.26 по времени восточного побережья США
и занял 108 секунд. Аппарат поднялся на максимальную высоту 10 м и пролетел 129 м в южном направлении, сделав фотографии перед посадкой.
Это уже пятый полет вертолета на Марсе. В ходе прошлых четырех запусков Ingenuity всегда возвращался на место старта.
В NASA отметили, что в дальнейшем планируют перемещать аппарат таким образом, чтобы он не замедлял работу марсохода Perseverance.
Ранее сообщалось, что Perseverance сфотографировал ночное небо на Марсе.
Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance, который наблюдает за испытанием вертолета и передает на Землю получаемые снимки и другие данные, полученные в ходе тестовых полетов. Всего на тестирование возможностей Ingenuity отведено лишь несколько недель, ожидалось, что ему предстоит около пяти полетов, три из них прошли успешно.