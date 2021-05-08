Вертолет NASA впервые переместился на новое место на Марсе

Это уже пятый полет вертолета на Марсе. В ходе прошлых четырех запусков Ingenuity всегда возвращался на место старта.

Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance, который наблюдает за испытанием вертолета и передает на Землю получаемые снимки и другие данные, полученные в ходе тестовых полетов. Всего на тестирование возможностей Ingenuity отведено лишь несколько недель, ожидалось, что ему предстоит около пяти полетов, три из них прошли успешно.