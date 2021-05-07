Вакцина за молчание: чешский чиновник уволен за попытку переговоров с Москвой

Чехии разгорается скандал вокруг дела по поводу взрывов на военных складах во Врбетице, в причастности к которым Прага обвиняет Москву : глава чешского МВД уволил губернатора Пардубицского края Мартина Нетолицкого с должности члена наблюдательного совета «Чешской почты». Ранее Нетолицкий рассказал местным СМИ, что Гамачек планировал поездку в Москву, чтобы предложить России замалчивать дело по поводу взрывов в обмен на вакцины «Спутник V».

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Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек уволил губернатора Пардубицского края Мартина Нетолицкого с должности члена наблюдательного совета государственного предприятия «Чешская почта». Это произошло через день после того, как Нетолицкий рассказал местным СМИ, что Гамачек планировал поездку в Москву для переговоров с российскими властями.

Вместо Нетолицкого — члена Чешской социал-демократической партии (ČSSD) — Гамачек поставил на этот пост бывшего министра промышленности и торговли Чехии, одного из лидеров Гражданской демократической партии (ODS) Мартина Кубу.

Как сообщал портал Seznam Zprávy, Гамачек планировал предложить Москве следующий обмен: Прага начинает замалчивать дело по взрывам на военных складах во Врбетице, в которых она обвиняет «сотрудников ГРУ », а российские власти за это дадут чешской стороне миллион вакцин против «Спутник V» и проведут в Чехии саммит президентов США и России Джо Байдена Владимира Путина . В Чехии такое поведение назвали торговлей национальными интересами с Россией.

«Все, что я могу сказать, это то, что я говорил правду», — так прокомментировал свое увольнение Нетолицкий.

Он также пытался переговорить по поводу всего произошедшего с Гамачеком, но тот не пошел на контакт.

«Я звонил господину Гамачеку, но он не взял трубку. Я написал ему сообщение в соцсетях и мессенджерах, поблагодарил его за сотрудничество и пожелал ему успехов. На них он также ответил, но в Viber я увидел, что прочитал сообщение», — добавил Нетолицкий.

Куба отказался комментировать обстоятельства скандала.

«Я здесь не для того, чтобы заниматься ссорами. Личное столкновение между Нетолицким и Гамачеком — это то, что я не хочу комментировать и в чем не хочу участвовать», — указал чиновник.

Депутаты Комиссии по контролю за военной разведкой ясно дали понять после встречи в четверг, 6 мая, с ее главой Яном Бероуном: у них нет никаких сомнений в том, что Гамачек действительно хотел поехать в Москву. Это было в то время, когда он уже знал об обвинениях чешской стороны в отношении Москвы в причастности ко взрывам во Врбетице.

Но высокопоставленные социал-демократы по-прежнему верят версии своего лидера о том, что информация об этом визите была просто политическим маневром.

«Я не входила в эту Комиссию, вы не являетесь госчиновниками, значит, вас там тоже не было. Я вообще не буду это комментировать. Это очень несправедливо. Я очень хорошо знаю Яна Гамачека и поддерживаю его», — ответила журналистам министр труда и социальных дел Чехии Яна Малачова.

Аналогичным образом отреагировал на скандал и новый заместитель председателя CSSD Иржи Бегунек.

«Я не слышал, что сказал мистер Бероун, а вы? Поездка была запланирована, она была публично анонсирована, по понятным причинам она не состоялась. Еще много таких поездок было запланировано и отменено. Я доверяю Яну Гамачеку», — подчеркнул Бегунек.

По словам политика, этот скандал является попыткой нанести вред CSSD, которая добилась неоспоримых результатов в расследовании дела по взрывам во Врбетице, чтобы вклад партии не был заметен.

Министр культуры Любомир Заоралек на вопрос о том, должен ли Гамачек пролить свет на настоящие цели поездки в Москву, ответил уклончиво.

«Меня там не было, поэтому я не могу судить, что можно, а что нельзя», — сказал он.

Чиновник признался, что сам несколько раз попадал в ситуацию, когда из-за сотрудничества со спецслужбами не всегда мог раскрыть всю правду.

«Меня часто очень раздражало то, что я не мог выйти и сказать правду, особенно когда на нас иногда нападала [общественность] за то, что мы, якобы, действуем неправильно. Я знаю, что такое реальность, и мне было трудно терпеть это», — детализировал Заоралек.

Однако некоторые члены CSSD призывают Гамачека объяснить происходящее хотя бы на внутрипартийном уровне. Например, глава CSSD в районе Высочина Петр Крчал ждет, когда Гамачек созовет региональных глав для разъяснения сути дела.

«Дело Врбетице перед выборами нанесло невероятный ущерб CSSD и значительно ослабило позиции социал-демократии», — сказал порталу ČTK Радек Шерфер, председатель CSSD в регионе Усти-над-Лабем.

По его словам, в связи с текущими событиями вокруг дела о взрывах во Врбетице некоторые люди в регионе не хотят быть кандидатами от CSSD.

Ранее стало известно, что по делу о взрывах чешская полиция объявила в розыск россиян Александра Петрова Руслана Боширова . Но позднее прокурор, курирующий дело о взрывах, Мартин Малуш опроверг данные: он заявил, что соответствующий ордер ранее выдала Великобритания. Он отметил, что речь идет о тех же людях, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Глава Минюста Мария Бенешова в интервью местному изданию Novinky.cz сообщила, что есть несколько версий причин инцидента во Врбетице.

В разговоре с журналистами она рассказала, что сама называла «и другие возможные версии» на заседании правительства. Подробности обсуждений зафиксированы, по ее словам, «в записи, сделанной во время заседания правительства».

Однако ее слова опроверг Гамачек, заявив, что «полиция работает только с одной версией — «российским следом». По его словам, «во взрывах замешаны сотрудники российского ГРУ, конкретно подразделение 29155». Других версий, как подчеркнул Гамачек, у Чехии нет.

Стоит также отметить, что ещё в марте президент Чехии Милош Земан заявил, что поддержит власти республики, если те решат обсудить с Россией поставки препарата от коронавируса «Спутник V». В апреле Гамачек, который на тот момент временно исполнял обязанности министра иностранных дел страны, анонсировал свою поездку в Москву.