Словения заявила о готовности стать местом встречи Путина и Байдена

Словения
выразила готовность стать местом встречи президентов России и США Владимира Путина
и Джозефа Байдена
. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на МИД страны. "Словения была бы готова провести у себя такую встречу, если бы оба лидера на это согласились. Словения уже проводила аналогичные встречи в прошлом", - говорится в сообщении. Ранее эксперты и бывшие чиновники США заявили, что возможным местом встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена может стать столица Чехии, Исландии, Словении и, возможно, Азербайджана. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен
заявил, что возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пошла бы на пользу обеим странам. В середине апреля 46-й президент США во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
в свою очередь пояснил, что официального ответа по участию Владимира Путина в саммите с участием американского лидера Джо Байдена не было. По словам представителя Кремля, сейчас данное предложение изучается.