Россияне стали больше тратить на фастфуд

Жители России
стали больше тратить на фастфуд. В I квартале 2021 года расходы выросли на 24% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Эксперты объясняют это приходом тёплой погоды на фоне постепенной отмены коронавирусных ограничений. Средний чек в кафе быстрого питания по России в январе — марте 2021 года составил 628 рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт». Эквайринговая сеть кредитной организации входит в пятёрку крупнейших в стране. По мнению авторов исследования, интерес к фастфуду связан с приходом тёплой весны и началом сезона прогулок на свежем воздухе. Это совпало с ослаблением ограничений по COVID-19. Пик по тратам на фастфуд пришёлся на март 2021 года — на 19% больше, чем в феврале. Среди городов лидером по количеству покупок фастфуда ожидаемо стала Москва, где средний чек достиг 861 рубля. Следом идут Санкт-Петербург (805 рублей) и Казань (438 рублей). В пятёрку городов с наибольшими тратами на фастфуд вошли Уфа и Тверь, где средний чек составил 342 и 337 рублей соответственно. Согласно результатам апрельского исследования Tinkoff Data, за I квартал 2021 года россияне нарастили траты на фастфуд на 29% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Размер среднего чека аналитики не раскрывали. По данным Райффайзенбанка, рестораны занимают второе место в рейтинге наиболее популярных спонтанных покупок в ночное время у россиян. Эта категория уступила только сегменту такси. При этом ночью россияне тратят в ресторанах больше, чем днём. Крупнейшие российские города обгоняют европейские по доле фастфуда, свидетельствуют исследование сервиса для поиска зарубежной недвижимости Tranio. В Санкт-Петербурге и Москве показатель составил 28% и 27% соответственно, что стало максимумом среди всех изученных городов. Фото: Pixabay, Pixabay License Главные новости бизнеса, экономики и финансов — у нас в фейсбуке .