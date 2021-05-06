Лавров прокомментировал «провокационные речи» российских политиков о Казахстане

Министра попросили прокомментировать некие «провокационные речи» российских политиков о Казахстане, не уточняя, о каких конкретно высказываниях и людях идет речь. «Я думаю, что такие сомнительные, где-то провоцирующие высказывания со стороны политиков, некоторых парламентариев, это неизбежная часть демократической жизни (...) Никогда, я вас заверяю, никогда подобного рода высказывания, которые подрывают имеющуюся международно-правовую базу наших отношений, не будут облечены даже в подобие реальной политики», — ответил дипломат.