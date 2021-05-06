Лавров прокомментировал «провокационные речи» российских политиков о Казахстане

Министра попросили прокомментировать некие «провокационные речи» российских политиков о Казахстане, не уточняя, о каких конкретно высказываниях и людях идет речь. «Я думаю, что такие сомнительные, где-то провоцирующие высказывания со стороны политиков, некоторых парламентариев, это неизбежная часть демократической жизни (...) Никогда, я вас заверяю, никогда подобного рода высказывания, которые подрывают имеющуюся международно-правовую базу наших отношений, не будут облечены даже в подобие реальной политики», — ответил дипломат.
В декабре прошлого года у казахстанских властей вызвало
возмущение высказывание депутата Госдумы Вячеслава Никонова
, заявившего, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России». МИД
республики передал России ноту и попросил Москву «принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации».
Президент России Владимир Путин
в июне 2020 года, в преддверии голосования по поправкам к Конституции заявлял
, что те или иные республики, вошедшие в состав Советского Союза, при выходе из него получили «огромное количество российских земель». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
, поясняя высказывание Путина, сообщил, что у России нет территориальных претензий к своим соседям.