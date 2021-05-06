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Россиянам рассказали, какие приложения воруют трафик

Ferra.ru
1 час назад
Заместитель технического директора по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Руслан Косарим рассказал россиянам, какие приложения воруют трафик.
Россиянам рассказали, какие приложения воруют трафик
Фото: Ferra.ruFerra.ru
По словам эксперта, большинство мобильных программ через условно "теневой" трафик в фоновом режиме обновляются, синхронизируют данные и направляют телеметрии, поскольку информация пользователя позволяет получать доход при монетизации. Он отметил, что игры и приложения для фитнеса предоставляют разработчикам сервисов большое количество данных. Причем передается даже та информация, которую пользователи не указали самостоятельно.
“Есть два типа мобильных приложений: одни действуют в легитимном поле, другие являются вредоносными и воруют данные и трафик. Первый тип можно распознать, читая политику конфиденциальности, которую приложения предоставляют, а затем просят согласовать на старте использования программы”, — поделился Косарим.
Вредоносные программы, в свою очередь, могут появиться на смартфоне при различных сценариях. Одним из таких является посещение запрещенных сайтов или загрузка контента из непроверенных источников.
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