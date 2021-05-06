Россиянам рассказали, какие приложения воруют трафик

“Есть два типа мобильных приложений: одни действуют в легитимном поле, другие являются вредоносными и воруют данные и трафик. Первый тип можно распознать, читая политику конфиденциальности, которую приложения предоставляют, а затем просят согласовать на старте использования программы”, — поделился Косарим.