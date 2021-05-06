На кадрах видно, как полицейские вытаскивают из колодца енота – альбиноса и лесного кота. Зверей правоохранители спасали по очереди.

Стоит отметить, что лесные жители не смогли бы выбраться из колодца без помощи людей. Никаких повреждений у зверей полицейские не обнаружили и сразу после спасения выпустили их на волю.