Появилось видео спасения полицейскими животных из колодца
В Приморском крае
полицейские спасли двух диких животных, угодивших в заброшенный колодец. Видео публикует портал «Life.ru».
На кадрах видно, как полицейские вытаскивают из колодца енота – альбиноса и лесного кота. Зверей правоохранители спасали по очереди.
«Сначала мы с напарником нашли длинную палку, так как яма там достаточно глубокая, и спустили её к животным в надежде, что хотя бы кошка за неё зацепится. Но, поняв, что животные перепуганы и сил у них нет, недолго думая, мы поехали к нашему коллеге домой за лестницей», - рассказали полицейские.
Стоит отметить, что лесные жители не смогли бы выбраться из колодца без помощи людей. Никаких повреждений у зверей полицейские не обнаружили и сразу после спасения выпустили их на волю.