Индекс Московской биржи обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи
, являющийся одним из основных российских фондовых индикаторов, обновил исторический максимум. Значение превысило предыдущий пик от 27 апреля. К 14:31 мск индекс Мосбиржи составил 3627,11 пункта (+1,4%, максимум сессии и новый пик - 3628,43 пункта). Согласно последним данным, индекс РТС вырос до 1528,87 пункта (+1,8%). В среду, 5 мая, доллар опустился до отметки в 74,76 рубля, убавив 0,09 рубля. Евро понизился до отметки в 89,86 рубля. Более подробный курс валют можно узнать на странице "Котировки". Ранее ЦБ
повысил курс доллара. По сравнению с предыдущим показателем доллар поднялся на 0,4116 коп., до 75,2567. Кроме того, ведущий научный сотрудник МГУ
, доктор экономических наук Андрей Колганов
рассказал, при каких условиях возможно обрушение доллара.