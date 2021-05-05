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Индекс Московской биржи обновил исторический максимум

Газета.Ru
4 часа назад
Индекс Московской биржи, являющийся одним из основных российских фондовых индикаторов, обновил исторический максимум. Значение превысило предыдущий пик от 27 апреля. К 14:31 мск индекс Мосбиржи составил 3627,11 пункта (+1,4%, максимум сессии и новый пик - 3628,43 пункта). Согласно последним данным, индекс РТС вырос до 1528,87 пункта (+1,8%). В среду, 5 мая, доллар опустился до отметки в 74,76 рубля, убавив 0,09 рубля. Евро понизился до отметки в 89,86 рубля. Более подробный курс валют можно узнать на странице "Котировки". Ранее ЦБ повысил курс доллара. По сравнению с предыдущим показателем доллар поднялся на 0,4116 коп., до 75,2567. Кроме того, ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов рассказал, при каких условиях возможно обрушение доллара.
Индекс Московской биржи обновил исторический максимум
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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