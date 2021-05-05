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Google, Facebook и Twitter грозят штрафы из-за отказа удалить запрещенные материалы

Газета.Ru
3 часа назад
Корпорации Google, Facebook и Twitter могут оштрафовать в связи с отказом удалять запрещенную информацию. Соответствующий запрос направлял Роскомнадзор, передает ТАСС. В Судебном участке мирового судьи N 422 Москвы подтвердили, что туда поступили административные протоколы в отношении трех компаний. "В суд поступили по пять протоколов в отношении Google и Facebook соответственно. Они составлены по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством России)", - уточнили в суде. Как поясняется, по каждому протоколу двум компания может грозить штраф до 4 млн руб. При этом в адрес сервиса микроблогов Twitter поступило шесть протоколов по аналогичной статье. Всего американскую компанию могут оштрафовать на 24 млн руб. За какой именно контент платформы могут быть оштрафованы - сейчас не уточняется. Ранее Роскомнадзор уведомил Twitter о необходимости удалить всю запрещенную информацию до 15 мая.
Google, Facebook и Twitter грозят штрафы из-за отказа удалить запрещенные материалы
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Роскомнадзор,Google,ИТАР-ТАСС,Москва,
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