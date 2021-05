Трамп запустил свою соцсеть. Там можно репостить, но нельзя комментировать

Экс-президент США Дональд Трамп , в начале года столкнувшийся с блокировками во всех крупных соцсетях, запустил собственную онлайн-платформу для общения со своими сторонниками. Общение, правда, пока предполагается односторонним: разрешить подписчикам оставлять комментарии к своим обращениям политик так и не рискнул. О запуске «собственной соцсети Трампа» сообщил телеканал Fox News, однако по факту соцсетью этот портал назвать сложно. Новый ресурс, расположенный по адресу www.donaldjtrump.com, называется From the Desk of Donald J. Trump («С рабочего стола Дональда Дж. Трампа»). Бывший американский лидер пообещал размещать на ней свои выступления, за радикальный характер которых его ранее забанили в Twitter и на других площадках. Сейчас сайт Трампа состоит из одной страницы — на ней посетителям предлагается купить продукцию с предвыборным лозунгом Трампа Make America Grate Again, однако кнопка покупки никуда не ведёт. Представленная на странице функция пожертвования тоже пока не работает. «Во время тишины и лжи возникает маяк свободы. Место, где можно говорить свободно и безопасно», — говорится в приветственном видео. По словам советника Трампа Джейсона Миллера, помимо последних заявлений политика, там можно будет найти информацию о его президентстве. Новая платформа позволяет экс-президенту публиковать тексты, фотографии и видео, чтобы его сторонники могли размещать их в соцсетях. Однако комментировать этот контент им придётся на своих страничках: опции поговорить с Трампом на сайте не предусмотрено. Источник Fox News подтвердил, что платформа предназначена для односторонней коммуникации. В конечном итоге она даст политику возможность «свободно и безопасно» общаться со своими последователями. Эксперты предположили, что платформа создана на базе цифровой экосистемы Campaign Nucleus, предназначенной для управления политическими кампаниями и организациями. Её создал бывший старший советник предвыборного штаба Трампа Брэд Парскейл. В штабе бывшего американского президента подчеркнули, что ресурс нельзя считать соцсетью, но пообещали дополнительную информацию о проекте в ближайшем будущем. Как забанили Трампа Потребность в собственной трибуне для общения со сторонниками возникла у Дональда Трампа после январских протестов против результатов президентских выборов, когда десятки демонстрантов штурмом захватили Капитолий. Беспорядки начались 6 января, когда сенат, заседавший в Капитолии, должен был утвердить итоги выборов и победу Джо Байдена . Уже на следующий день Twitter сначала временно, а затем и навсегда заблокировал аккаунт Трампа, углядев в его постах и призывах к сторонникам подстрекательство к насилию и экстремизму. Примеру Twitter последовали Facebook, Instagram, YouTube и Twitch, правда, на том же Facebook через некоторое время страница экс-президента снова стала доступна к просмотру. Фото: Flickr , CC BY-SA 2.0 Откроем важный секрет: всё самое интересное — в нашем телеграме .