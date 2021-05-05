В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Президент Киргизии подписал новую конституцию

Газета.Ru
6 часов назад
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал новую конституцию страны, предусматривающую расширение полномочий главы государства, сообщается на официальном сайте лидера страны. "Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 мая, подписал Конституцию Кыргызской Республики, принятую на референдуме", – указано в сообщении. Кроме того, глава Киргизии утвердил соответствующий закон "О Конституции Кыргызской Республики". Референдум по изменению киргизской конституции состоялся 11 апреля текущего года. По данным Центральной избирательной комиссии страны, в голосовании приняли участие 36,75% избирателей. Новый основной закон Киргизии предполагает усиление полномочий президента страны, сокращение числа парламентариев со 120 до 90, а также передачу контроля над правительством руководителю администрации главы государства. Подробности о изменениях в основном законе страны — в материале "Газеты.Ru".
Президент Киргизии подписал новую конституцию
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Садыр Жапаров,Администрация Президента РФ,Газета.Ru,Киргизия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители