Президент Киргизии подписал новую конституцию

Президент Киргизии Садыр Жапаров
подписал новую конституцию страны, предусматривающую расширение полномочий главы государства, сообщается на официальном сайте лидера страны. "Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 мая, подписал Конституцию Кыргызской Республики, принятую на референдуме", – указано в сообщении. Кроме того, глава Киргизии утвердил соответствующий закон "О Конституции Кыргызской Республики". Референдум по изменению киргизской конституции состоялся 11 апреля текущего года. По данным Центральной избирательной комиссии страны, в голосовании приняли участие 36,75% избирателей. Новый основной закон Киргизии предполагает усиление полномочий президента страны, сокращение числа парламентариев со 120 до 90, а также передачу контроля над правительством руководителю администрации главы государства
. Подробности о изменениях в основном законе страны — в материале "Газеты.Ru".