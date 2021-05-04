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Ксению Милас отпустили из полиции после возбуждения уголовного дела

Газета.Ru
47 минут назад
Ведущую телешоу «Ревизорро» Ксению Милас отпустили из полиции под обязательство о явке после возбуждения в ее отношении уголовного дела о причинении легкого вреда здоровью, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ксению Милас отпустили из полиции после возбуждения уголовного дела
Фото: InstagramInstagram
Источник подтвердил, что телеведущая была задержана после инцидента в Москве.
«По подозрению в преступлении была задержана Милас Ксения Юрьевна, 1995 года рождения, уроженка Новосибирской области, которая была изобличена в содеянном преступлении», — сказал источник.
Он уточнил, что конфликт с поножовщиной произошел в квартире диджея Яны Бородиной на Скобелевской улице. Девушка позвала в гости подруг, в том числе Милас, гостьи поссорились, в результате чего Марине Ефименко, по его словам, были нанесены ранения, ее госпитализировали.
Дело возбуждено по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.
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