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Застрявший на лестнице Mercedes сняли на видео

Юрий Столбов
2 часа назад
В Зеленограде Mercedes застрял прямо на лестнице. Случилось это возле социально-психологического центра. Видео опубликовал телеканал "Москва 24".
Когда машину приехали вызволять эвакуаторщики, встретили их недружелюбно. Молодые люди из иномарки устроили драку, после чего их задержала полиция.
Видео,Москва24,
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