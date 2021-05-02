Самолет ВВС США провел разведку у границ России

По сведениям западных авиационных ресурсов, американский самолет радиоэлектронной разведки поднялся с авиабазы Эйлсон на Аляске. Его маршрут включал в себя юго-восточное побережье Камчатки.

Также он был замечен вблизи Авачинской бухты, где в городе Вилючинск расположена база российских атомных подводных лодок.

С момента принятия на службу в 1960-х годах RC-135 участвовали во всех военных операциях с участием армии США, в том числе во Вьетнаме, Ливии и Ираке. Во времена холодной войны эти самолеты выполняли наблюдение за советскими системами ПВО и отслеживали запуски советских межконтинентальных ракет.