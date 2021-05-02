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Самолет ВВС США провел разведку у границ России

Lenta.ru
1 час назад
Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V совершил длительный полет вблизи дальневосточных российских границ около Камчатки. Об этом сообщает «Интерфакс».
Самолет ВВС США провел разведку у границ России
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По сведениям западных авиационных ресурсов, американский самолет радиоэлектронной разведки поднялся с авиабазы Эйлсон на Аляске. Его маршрут включал в себя юго-восточное побережье Камчатки.
Также он был замечен вблизи Авачинской бухты, где в городе Вилючинск расположена база российских атомных подводных лодок.
Ранее сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 перехватил патрульные самолеты США и Норвегии над Баренцевым морем. Иностранные самолеты не пересекли государственные границы России.
С момента принятия на службу в 1960-х годах RC-135 участвовали во всех военных операциях с участием армии США, в том числе во Вьетнаме, Ливии и Ираке. Во времена холодной войны эти самолеты выполняли наблюдение за советскими системами ПВО и отслеживали запуски советских межконтинентальных ракет.
Другое,Россия,Соединенные Штаты,
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