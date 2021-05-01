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Самолет ВВС США провел разведку у российских границ

Газета.Ru
4 часа назад
Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V совершил длительный полет у российских границ на Дальнем Востоке, передает "Интерфакс". Сообщается, что самолет поднялся с авиабазы Эйлсон на Аляске и курсировал у юго-восточного побережья Камчатки. Отмечается, что в том числе самолет пролетал около Авачинской бухты, где расположена база российских атомных подводных лодок. До этого, 16 апреля, российский истребитель-перехватчик МиГ-31 поднимался для сопровождения RC-135 ВВС США, который выполнял задание вдоль юго-восточного побережья Камчатки. 23 апреля палубные истребители F/A-18 военно-морских сил США сопроводили два российских Ту-142 на отдельных участках Тихого океана. 21 апреля стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk провел разведывательный полет в районе воздушного пространства Крымского полуострова, где до 24 апреля было введено ограничение на полеты воздушных судов.
Самолет ВВС США провел разведку у российских границ
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Интерфакс,Аляска,Соединенные Штаты,
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